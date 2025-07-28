Наследник боевых станций и отмененного проекта "Мир-2": космический модуль "Звезда" МКС

Гражданские и военные орбитальные станции

Первую в мире орбитальную станцию — космический аппарат с большим обитаемым объемом, предназначенный для длительного пребывания космонавтов на борту — вывел в космос Советский Союз в апреле 1971 года, положив начало серии станций "Салют". "Салют-1" прожил на орбите полгода и успел принять одну экспедицию. "Салют-6" посетили уже 16 экспедиций и 27 космонавтов за пять лет. Станция "Салют-7", известная драматической историей спасения после аварии на борту, стала последней, состоящей из одного модуля (единой конструкции, выводимой на орбиту единственной ракетой-носителем).

"Салюты" первого поколения создавались на базе орбитальных пилотируемых станций "Алмаз" военного назначения — космических форпостов для наблюдения и разведки в интересах Минобороны. После выведения на орбиту "Алмазы" получали номер в серии "Салютов". Военными стали "Салют-2", "Салют-3" и "Салют-5". Станции оснащались различной фотоаппаратурой. "Главным калибром" был гигантский космический фотоаппарат "Агат-1" — по сути, телескоп, рассматривающий Землю. Согласно данным Московского музея космонавтики, фотокамера имела высоту 4 м, массу 1,5 т, главное зеркало диаметром 900 м, обладала переменным фокусным расстоянием до 7,2 м. "Агат-1" использовал фотопленку шириной 800 мм, на его снимках можно было рассмотреть детали до 35 см. Пленка проявлялась прямо на борту и затем доставлялась на Землю, но наиболее важные кадры сканировались и передавались "вниз" по радиоканалу — и это в 1970-х годах! На один из "Алмазов" была установлена скорострельная пушка, предназначавшаяся для самообороны станции. В порядке эксперимента оружие даже дало короткую очередь в космосе.

Последующие станции серии "Алмаз" создавались уже автоматическими, не требующими присутствия космонавтов на борту, однако с возможностью приема специалистов для ремонтных и профилактических работ.

Следующей после "Салюта-7" космической лабораторией стала первая в мире многомодульная орбитальная станция "Мир", сборка которой на орбите началась 20 февраля 1986 года запуском базового блока. В течение последующих 10 лет "Мир" прирастал последовательно выводимыми в космос модулями, суммарная масса станции достигла 140 т. За 15 лет существования советский и российский космический "многоквартирный дом" посетили 104 космонавта и астронавта, включая 62 иностранца. К многомодульной станции прилетели 31 пилотируемый корабль "Союз", 64 грузовых "Прогресса", а также 10 американских многоразовых кораблей Space Shuttle.

Несостоявшийся "Мир-2"

Предполагалось, что орбитальный комплекс "Мир" проработает на орбите пять лет, а на замену ему придет следующий. В статье в журнале "Новости космонавтики" №9 за 2000 год говорится, что в 1980-х годах советские конструкторы прорабатывали различные варианты новой станции. Программа-максимум предусматривала развертывание Орбитального сборочно-эксплуатационного цеха (ОСЭЦ) для сборки и обслуживания на орбите крупногабаритных конструкций, космических аппаратов. В качестве первого шага предполагалось вывести на орбиту станцию "Мир-2" и постепенно дополнять ее элементами.

В 2022 году сайт Российского государственного архива научно-технической документации рассказал об очередном рассекреченном документе по проекту "Мир-2". В задании на эскизное проектирование новой станции от 1990 года отмечается, что ее масса на первом этапе составила бы до 200 т. "Мир-2" предполагалось использовать для постоянного опытно-промышленного производства полупроводников, лекарств и биопрепаратов с уникальными свойствами (и доставкой их на Землю), фундаментальных и прикладных научных исследований, решения оборонных задач, а также реализации международных проектов на коммерческой основе.

Затем, согласно журнальной публикации, в 1990-х проект серьезно "похудел": его планировалось собирать из меньших модулей, а масса законченной станции была бы меньше, чем у "Мира", находящегося на орбите.

"Отказались от этого проекта из-за недостатка средств, — рассказал в беседе с ТАСС историк космонавтики Александр Железняков. — В начале 1990-х годов отечественная космонавтика испытывала определенные финансовые сложности, ряд программ пришлось закрывать, от чего-то отказываться, но так как появился проект создания Международной космической станции (в ней участвует множество стран), то, конечно, тот задел, который на тот момент существовал, был использован для того, чтобы применить [его] в Международной космической станции. Нашим вкладом стали модули "Заря", служебный модуль "Звезда", 25-летие запуска которого мы сейчас отмечаем".

Звездный час "Звезды"

Модуль, который стал основой российского сегмента МКС, можно считать потомком советских боевых орбитальных станций, так как он создавался на основе тех же блоков, что и "Алмазы".

Согласно публикации в журнале "Новости космонавтики", модуль разрабатывался в качестве дублера аналогичной составной части орбитальной станции "Мир" на случай аварийного запуска основного. Однако в феврале 1986 года базовый блок первой в мире многомодульной станции успешно вышел на орбиту. Затем модуль собирались использовать при строительстве станции "Мир-2". После того как в 1993 году США и Россия договорились о совместном создании международной орбитальной станции, дублеру "Мира" нашлось применение в новом проекте.

"Проект Международной космической станции впитал в себя те наработки, которые у нас были по "Миру-2", и некоторые наработки американцев по их станции Freedom, которую они создавали, но тоже оказались в пользу МКС, — напомнил Железняков. — Эта кооперация различных стран при создании крупного космического объекта оказалась очень выгодной. Она помогла странам и сэкономить финансовые ресурсы, и использовать те технические решения, которые на тот момент уже существовали в разных странах. Это совмещение оказалось очень эффективным".

Уникальный модуль

Российский служебный модуль МКС, получивший название "Звезда", — один из самых крупных и сложных в составе станции. Его длина по корпусу превышает 13 м, максимальный диаметр составляет 4,35 м, а масса — более 20 т. Конструкция позволяет "Звезде" существовать как автономной обитаемой космической лаборатории. У него есть собственная "электростанция" — солнечные батареи размахом без малого 30 м. Модуль оснащен двигательной установкой, с помощью которой он не раз поднимал орбиту всей МКС, с двумя маршевыми двигателями и 32 двигателями ориентации.

© Roscosmos/ NASA Источник изображения: © Roscosmos/ NASA

Переходный отсек "Звезды" служит как для перемещения членов экипажа по МКС, так и в качестве шлюзовой камеры при выходах в открытый космос. Независимая система поддерживает в модуле нужную температуру, система жизнеобеспечения обеспечивает пребывание на борту до шести членов экипажа. На "Звезде" имеются две индивидуальные каюты c иллюминаторами для космонавтов, туалет.

"Если говорить о конструкции МКС, то "Звезда" действительно уникальна, потому что ни один другой модуль не может выполнять эти функции, — сообщил Александр Железняков. — С помощью двигательных установок на других модулях нельзя скорректировать орбиту станции. Многие системы управления в единичном экземпляре установлены именно на "Звезде".

Будущее — за сотрудничеством

В сентябре 2020 года в модуле "Звезда" российского сегмента МКС была обнаружена утечка атмосферы станции. Позднее выяснилось, что причиной стала трещина в корпусе промежуточной камеры модуля. Космонавты устранили утечку, однако специалисты напоминают, что модули станции выработали свой ресурс.

"Станция действительно стареет, и если взять тот же самый модуль "Звезда", то его гарантийный срок эксплуатации составлял 15 лет, который уже истек, — напомнил в беседе с ТАСС Железняков. — То, что станция стареет и требует к себе постоянного внимания, — это тоже факт. <...> Но тем не менее, несмотря и на обнаруженные утечки, и на усталость металла конструкции, все-таки исследования показывают, что этот модуль и сама станция еще некоторое время может эксплуатироваться. Поэтому та договоренность о работах на МКС до 2030 года, которая сейчас существует, логически обоснована и станция еще может некоторое время летать".

Историк космонавтики считает, что задумываться о сведении станции с орбиты стоит, когда количество отказов превысит возможности по их устранению. "Пока летает, давайте на нее летать, — сказал он. — Это все-таки единственная возможность поддерживать пилотируемую космонавтику и у нас, и в Соединенных Штатах. Может быть, присоединится Индия со своим новым кораблем".

Служебный модуль "Звезда" Источник изображения: © NASA/ Public domain via Wikimedia Commons

Железняков напомнил, что, когда начались обсуждения завершения миссии МКС на орбите, появились проекты новой совместной космической лаборатории. "Сначала это был проект окололунной станции, были еще предложения по созданию станции в точке либрации (точка между Землей и Луной, в которой станция под воздействием их сил тяжести будет находиться неподвижно относительно планеты и ее естественного спутника — прим. ТАСС), — рассказал он. — Действительно, <...> на опыте совместной работы очень хорошо это все получилось и продолжить было бы логично. Если бы не некоторые события, которые происходят на Земле, если бы полномасштабное сотрудничество в космосе продолжалось, то, вероятнее всего, та же самая кооперация — может быть, даже расширенная — могла бы задумываться о создании новой станции у той же самой Луны. Это, наверное, наиболее простой и наиболее привлекательный вариант".

Виктор Бодров