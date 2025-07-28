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В США назвали условие для полноценных закупок F-35

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Фото: Edgar Su / Reuters
Фото: Edgar Su / Reuters.

Defense One: ВВС США нарастят закупки F-35 после решения проблем с модернизацией

Военно-воздушные силы (ВВС) США могут нарастить объемы закупок истребителей пятого поколения F-35 Lightning II только после решения проблем с их модернизацией. Условие для полноценных закупок назвал начальник штаба ВВС генерал Дэвид Оллвин в беседе с Defense One.

«Недовольство из-за задержек с модернизацией Block 4 вкупе с более широкой переориентацией бюджета Пентагона привело к тому, что согласно бюджетному предложению на 2026 год Пентагон купит всего две дюжины самолетов — половину от прошлогоднего плана и меньше, чем 44 самолета, закупленных в 2025 году», — отметили в материале.

По словам Оллвина, ВВС нарастят закупки после того, как смогут купить истребители, которые «наиболее подходят для ведения боевых действий». Официальные лица ведомства отмечают, что им нужен доработанный до уровня Block 4 самолет, а не машина, которую придется модернизировать позже.

В мае журнал The National Interest писал, что современные радиолокационные станции производства России и Китая могут обнаруживать различные стелс-самолеты США, включая истребители F-35.

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Китай
Россия
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F-35
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