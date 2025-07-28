«Единственный самолёт, сбивавший истребители как 1-го, так и 4-го поколений»: в индийской прессе прощаются с МиГ-21

Источник изображения: topwar.ru

ВВС Индии готовятся попрощаться с МиГ-21 после более чем 60 лет службы.

Но этот культовый истребитель оставляет после себя богатый послужной список, который не имеет себе равных в истории авиации: МиГ-21 – это единственный тип реактивного самолёта, которому удалось успешно сбивать истребители от 1-го до 4-го поколений

- говорится в издании IDRW.

Как указывается, несмотря на то, что в последние годы его называют пережитком Холодной войны, МиГ-21 не раз доказывал, что в умелых руках он способен на многое, о чём свидетельствуют сражения с Пакистаном.

Дозвуковой реактивный истребитель 1-го поколения F-86 Sabre, принятый на вооружение в конце 1940-х годов, был основой ВВС Пакистана во время войн с Индией 1965 и 1971 годов. МиГ-21 тогда сбили несколько самолётов этого типа, что укрепило их репутацию высокоскоростных перехватчиков, способных эффективно вести воздушные бои.

Во время войны 1971 года МиГ-21 также соперничали с F-104 Starfighter, американским сверхзвуковым перехватчиком, считавшимся передовым в 1950-х и начале 1960-х годов. Пилотам ВВС Индии удалось сбить несколько F-104, несмотря на их преимущество в скорости и высоте. Стал жертвой МиГ-21 и F-6 – китайская версия МиГ-19, которая эксплуатировалась ВВС Пакистана.

Источник изображения: topwar.ru

В последующие годы Исламабад принял на вооружение Mirage III, французский истребитель 3-го поколения с треугольным крылом. С одним из этих самолётов столкнулся в 1971 году индийский МиГ-21FL: он выпустил две ракеты К-13 и вскоре противник исчез с радаров.

Как отмечается, самую внушительную победу МиГ-21 одержал в феврале 2019 года, когда командир эскадрильи Абхинандан Вартхаман сбил F-16 ВВС Пакистана во время интенсивного воздушного боя над Джамму и Кашмиром. Несмотря на технологически неравное сражение, МиГ-21 Bison, модернизированный вариант с лучшим радаром, ракетами и авионикой, смог нанести смертельный удар с помощью УРВВ Р-73, после чего сам был сбит, а лётчик взят в плен.

Это сражение ошеломило военных наблюдателей по всему миру

- говорится в индийской прессе.

По словам автора, МиГ-21 уходит в отставку не просто как самолёт, а как символ стойкости и боевой доблести.