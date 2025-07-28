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Военнослужащие рассказали о применении робототехнического комплекса «Курьер»

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России группировки войск «Восток» рассказали о применении наземного робототехнического комплекса «Курьер» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 25 июля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.


«Управляется буквально как в компьютерной игре, всё по клавишам. Ничего сложного нет. Одни кнопки отвечают за движение турели, другие — за разворот», — рассказал боец с позывным Кома.

Робототехнический комплекс применяется на южнодонецком направлении для оказания огневой поддержки штурмовых подразделений, поражения укрепленных целей, а также ведения разведки и выполнения инженерных задач.

Гусеничный ход и низкая платформа позволяют «Курьеру» эффективно действовать в условиях городской застройки и на пересеченной местности.

«Платформа зарекомендовала себя как надежное средство поддержки штурмовых подразделений, способное выполнять широкий спектр задач на линии боевого соприкосновения», — заключили в оборонном ведомстве.

Днем ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил подготовить бойцов СВО к использованию компонентов перспективной цифровой инфраструктуры. Кроме того, в ходе совещания с представителями органов военного управления обсуждались вопросы цифрового развития. По словам Белоусова, информационное взаимодействие должно повысить осведомленность командиров в зоне боевых действий.


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