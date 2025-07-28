Патрушев напомнил о ядерном потенциале российских подлодок

Патрушев: ядерный потенциал АПЛ способен охладить любую горячую голову на Западе

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мощный потенциал ядерного вооружения российских атомных подводных лодок способен охладить любую горячую голову на Западе, заявил в интервью РИА Новости помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

В четверг в состав российского ВМФ вошел атомный подводный крейсер "Князь Пожарский" проекта "Борей-А". В торжественной церемонии, прошедшей на предприятии "Севмаш" в Северодвинске Архангельской области, принял участие президент РФ Владимир Путин.

"Ядерный щит России – наилучшая гарантия суверенитета и территориальной целостности нашей страны, и вхождение в состав ВМФ нового атомного подводного крейсера служит свидетельством того, что этот щит постоянно укрепляется", - сказал Патрушев.

"Что же касается западных любителей поговорить о необходимости перейти от холодной к горячей войне с Россией, то хотел бы напомнить им, что наши морские стратегические ядерные силы непрерывно осуществляют боевое патрулирование в готовности к нанесению ударов по назначенным объектам. Имеющие на своём борту мощный потенциал вооружения подлодки способны охладить любую горячую голову", - подчеркнул помощник президента.