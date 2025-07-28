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ТАСС

Российские артиллеристы высоко оценили новейшую САУ "Гиацинт-К"

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152-мм/50 самоходное орудие 2С44 "Гиацинт-К" на колёсном шасси в составе 238-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады 8-й гвардейской общевойсковой армии Вооруженных Сил Российской Федерации в зоне специальной военной операции на Украине, февраль 20
152-мм/50 самоходное орудие 2С44 "Гиацинт-К" на колёсном шасси в составе 238-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады 8-й гвардейской общевойсковой армии Вооруженных Сил Российской Федерации в зоне специальной военной операции на Украине, февраль 2025 года.
Источник изображения: кадр из телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" (via @btvt2019)

По словам бойцов, теперь командир орудия может работать более самостоятельно

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Новейшая российская самоходная артиллерийская установка (САУ) "Гиацинт-К" очень удобная в боевой работе, точная, быстрая и проходимая. Об этом рассказали военнослужащие расчета самоходки на видео, предоставленном Минобороны РФ.

"Очень удобный механизм. В принципе работа очень быстрая и точная. <…> Она сама все выставляет - пишешь координаты цели, она сама наводится", - сказал наводчик машины Нияз Файзулин, хотя отметил, что опытному наводчику вручную указывать угол иногда бывает быстрее.

По словам командира батареи Арсения Воронежского, сложностей непосредственно в работе никаких нет, но отличается процесс подготовки - если раньше установки рассчитывал командир батареи и передавал командиру орудия, то теперь командир орудия может работать более самостоятельно.

"Машина позволяет командиру орудия не по указанию старшего офицера, командира батареи или оператора-геодезиста, а уже самостоятельно, зная основное направление стрельбы, заехать уже на позицию, потому что машина показывает", - пояснил он.

Водитель Никита Петренко также остался хорошего мнения о "Гиацинте-К" на колесном шасси. "Машина отличная, замечательная. Проходимость тоже хорошая. Поначалу пугала из-за габаритов, но со временем приловчился. Подвеска хорошая, плавная. Не прыгает, не скачет", - подчеркнул военнослужащий.

В Минобороны рассказали, что расчет новейшей САУ недавно уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ на константиновском направлении. "При помощи автоматизированной системы управления огнем военнослужащие навели установку на цель, после чего выполнили серию выстрелов 152-мм снарядами с дистанции более 30 километров, полностью уничтожив вражеский пункт управления вместе с расчетом", - рассказали там. 

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