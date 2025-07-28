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ТАСС

Новейшее мобильное укрытие "Ячейка" начнет поступать в ВС РФ в 2025 году

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Доргеотех
Первый сборный мобильный бункер производства ООО «Доргеотех».
Источник изображения: dorgeoteh.ru

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Новейшее фортификационное укрытие "Ячейка" для ведения огня и защиты личного состава от огневого воздействия начнет поступать в российские войска до конца 2025 года. Изделие устанавливается за час и способно выдержать удар FPV-дрона. Об этом ТАСС сообщил директор компании-разработчика "Доргеотех" Алексей Девятилов.

"По заказу Минобороны РФ разработано мобильное фортификационное сооружение "Ячейка" для ведения огня и защиты личного состава от огневого поражения. Оно представляет собой моноблок из спиралевидной волнистой стали, включающий в себя боевой каземат с наблюдательной позицией, внутреннее оборудование и бойницы для ведения огня. Сооружение предназначено для размещения личного состава и эффективного применения оружия. "Ячейка" начнет поступать в российские войска до конца 2025 года. Это новейшее изделие, аналогов в России на данный момент нет", - заявил Девятилов.

По его словам, при необходимости в мобильном укрытии могут проживать два человека. "Это небольшое относительно легкое сооружение, его вес составляет до 800 кг. Установка "Ячейки" занимает не более одного часа. В войска РФ укрытие будет поставляться в полной заводской сборке - военнослужащим не надо будет ничего дорабатывать. "Ячейка" способна выдерживать удары 120-150 мм снарядов. Также при правильной эксплуатации укрытие защитит от удара FPV-дрона", - отметил специалист. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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