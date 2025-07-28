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Формирования киевского режима в настоящее время потеряли почти полсотни танков Leopard 2 различных модификаций, из них где-то 27 машин модификации А4. Боевики все время пытались как-то усилить защиту своих многотонных монстров - на них вешали динамическую защиту "Контакт-1", устанавливали противодронные экраны, но наши беспилотники - камикадзе продолжали уничтожать вражескую технику.

И вот в социальных сетях появилось видео одного Leopard 2A4, принадлежащего 155-й печально известной бригаде, двигающегося по улице населенного пункта на покровском направлении.

Видно, что танк буквально увешан "реактивной броней", в результате чего он потяжелел на несколько тонн. Необычной особенностью, отличающей его от образцов, что наблюдались ранее, является установка в передней части корпуса преграды из металлических цепей, которые, по мнению вэсэушников, помешают дронам атаковать в нижнюю лобовую деталь.

Возможно, эта мера вначале и сыграет какую-то роль, но, учитывая высочайший профессионализм наших дроноводов, которые в деле уничтожения вражеской техники, если переиначить известную поговорку, "съели" не "собаку", а невероятное количество Leopard 2, М1А1 Abrams, не говоря уже о Т-64, Т-72 с M2 Bradley, мы вскоре увидим сгоревшими и такие "улучшенные" танки противника.

Роман Катков