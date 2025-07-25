Ничто не забыто, никто не забыт!

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Валерий Агеев

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Могила Павла Осиповича Сухого
Могила Павла Осиповича Сухого.
Источник изображения: Валерий Агеев

24 июля этого года на Новодевичьем кладбище состоялось возложение цветов на могилу выдающегося советского конструктора авиационной техники Павла Осиповича Сухого, которому 22 июля исполнилось бы 130 лет. Цветы возложили директор ОКБ им.П.О. Сухого Михаил Стрелец, работники и ветераны конструкторского бюро.

Возложение цветов на могилу Павла Осиповича Сухого.
Источник: Валерий Агеев
Могила Павла Сухого находится на седьмом участке кладбища. Над местом захоронения установлен семейный надгробный комплекс из черного гранита. Рядом с прославленным авиаконструктором похоронены члены его семьи: жена, дети и зять.

В центре композиции расположена высокая прямоугольная стела. В верхней её части вырезан портретный барельеф Павла Осиповича в полупрофиль. Ниже выгравированы изображения двух звёзд Героя Социалистического Труда и надпись: Авиаконструктор Павел Осипович Сухой 1895 – 1975.

Справа к памятнику примыкает невысокая стела, которая посвящена сыну выдающегося инженера. На фронтальной плоскости стелы размещена надпись: Дмитрий Павлович Сухой 1932 – 2000.

С левой стороны памятника установлена стела, посвящённая дочери Сухого и её мужу. На стеле выгравирована надпись: «Георгий Павлович Воскресенский 1923 – 1995 Ирина Павловна Воскресенская (Сухая) 1925 – 2009.

Под руководством П. О. Сухого за полувековой период его творческой деятельности было спроектировано свыше пятидесяти оригинальных конструкций, построено более четырех десятков типов самолетов, около двадцати из которых строились серийно и состояли на вооружении наших ВВС.

Это уникальный двухместный бронированный штурмовик Су-6, который по некоторым летно-техническим данным превосходил легендарный самолет Ил-2. Это первый истребитель с изменяемой геометрией крыла Су-17.

Это сверхзвуковой бомбардировщик-убийца авианосцев "Сотка" (Т-4). Он был первым в мире летательным аппаратом, оснащенным электронной дистанционной системой управления (ЭДСУ), которая сегодня применяется почти на всех самолетах мира. Хотя самолет был очень прорывным и революционным, он в серию, к сожалению, не пошел, однако наработки по «сотке» легли в основу многорежимного стратегического бомбардировщика Ту-160.

Это уникальный истребитель Су-27, модификации которого до сих пор стоят на вооружении российской армии. Это истребитель 5-го поколения Су-57.

Так же в этот день были возложены цветы к памятникам генеральному конструктору ОКБ Сухого с 1983 г. Михаилу Симонову и «королю истребителей» Николаю Поликарпову.


Могила Михаила Симонова.
Источник: Валерий Агеев

Могила Николая Поликарпова.
Источник: Валерий Агеев

Валерий Агеев

Права на данный материал принадлежат Валерий Агеев
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  • В новости упоминаются
Продукция
ПАК ФА
Стрелец
Су-27
Ту-160
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Проекты
Авианосец
Истребитель 5 поколения
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