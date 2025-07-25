Состоялся первый полёт французского вертолёта Guépard

Источник изображения: topwar.ru

В марте 2017 года Жан-Ив Ле Дриан, тогдашний министр обороны Франции, сообщил о намерении разработать «лёгкий совместный вертолёт» (HIL) Guépard на базе винтокрылой машины H160 от концерна Airbus Helicopters.

Тогда предполагалось, что новая модель позволит сэкономить на обслуживании вертолётного парка, заменив Gazelle в лёгкой авиации сухопутных войск, Fennec в ВКС, а также Panther, Dauphin и Alouette III в морской авиации.

В декабре 2020 года Минобороны заключило контракт с компаниями Airbus Helicopters и Safran Helicopters на предварительную разработку военизированной версии H160. Год спустя были заказаны 169 вертолётов Guépard, включая первые 30 в рамках твёрдого транша, в рамках общего контракта, оцениваемого тогда в €10 млрд, который включал разработку, поставку и обслуживание машин в течение 10 лет.

Источник изображения: topwar.ru

24 июля Минобороны объявило о том, что успешно состоялся первый полёт прототипа Guépard. Как было заявлено, вертолёт оснащен инновационной авионикой на базе системы FlytX компании Thales (которая была испытана в ходе первого полёта). Также планируется оборудовать машину радаром X-диапазона с АФАР Airmaster от Thales и «несколькими системами вооружения, включая беспилотники».