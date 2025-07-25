Российское оружие может быть результативнее зарубежного, считает Дюмин

Дюмин: российское оружие при правильных решениях результативнее западного

СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Российское оружие при правильных решениях результативнее, чем зарубежные аналоги, заявил помощник президента России Владимира Путина Алексей Дюмин, курирующий вопросы оборонно-промышленного комплекса в администрации главы государства.

Путин в четверг прилетел в Архангельскую область. Глава государства в Северодвинске провел совещание по развитию подводных сил ВМФ РФ, принял участие в церемонии поднятия флага над атомным подводным крейсером "Князь Пожарский", а также встретился с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

"Оружие, которое параметрами стоит на одной линейке с зарубежными аналогами, при правильных решениях и обычных экипажах и расчетах показывает результативность намного выше, чем аналоги, которые есть у наших "друзей", - сообщил Дюмин в эфире телеканала "Россия 1".