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ТАСС

Крейсер "Адмирал Нахимов" может скоро войти в боевой состав ВМФ РФ

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Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"
Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов".
Источник изображения: © РИА Новости / Олег Ласточкин

По данным открытых источников, корабль будет нести, в частности, 10 универсальных корабельных стрельбовых комплексов на 8 крылатых ракетах "Калибр-НК" и/или "Оникс" каждый

СЕВЕРОДВИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) "Адмирал Нахимов" проекта 11442М проходит испытания после завершения ремонтных работ и может быть в ближайшее время введен в боевой состав Военно-морского флота РФ. Об этом заявил глава ВТБ, председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы успешно работаем, на мой взгляд, по гособоронзаказу. Вы сегодня дали отмашку по поднятию флага на атомном подводном ракетном крейсере ["Князь Пожарский"]. В марте состоялась выкатка из эллинга подводной лодки "Пермь". Ну и, конечно, большое событие у нас - это завершение ремонта крейсера "Адмирал Нахимов" он уже проходит испытания, и в ближайший период - мы считаем - может быть уже введенным в боевой состав Военно-морского флота России", - сказал Костин.

Крейсер находится на ремонте с 1999 года. Реальные работы на нем велись с 2013 года. Главный результат модернизации - заметное усиление ударной мощи крейсера. По данным открытых источников, он будет нести, в частности, 10 универсальных корабельных стрельбовых комплексов на 8 крылатых ракетах "Калибр-НК" и/или "Оникс" каждый. 

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Россия
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Костин Андрей
Путин Владимир
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1144 Орлан
Калибр КР
1 комментарий
№1
25.07.2025 02:37
Верится с трудом что качественно будет введен в строй "Адмирал Нахимов".Опять будут какие то проблемы с ходовой частью.
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