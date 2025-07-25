Крейсер "Адмирал Нахимов" может скоро войти в боевой состав ВМФ РФ

По данным открытых источников, корабль будет нести, в частности, 10 универсальных корабельных стрельбовых комплексов на 8 крылатых ракетах "Калибр-НК" и/или "Оникс" каждый

СЕВЕРОДВИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) "Адмирал Нахимов" проекта 11442М проходит испытания после завершения ремонтных работ и может быть в ближайшее время введен в боевой состав Военно-морского флота РФ. Об этом заявил глава ВТБ, председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы успешно работаем, на мой взгляд, по гособоронзаказу. Вы сегодня дали отмашку по поднятию флага на атомном подводном ракетном крейсере ["Князь Пожарский"]. В марте состоялась выкатка из эллинга подводной лодки "Пермь". Ну и, конечно, большое событие у нас - это завершение ремонта крейсера "Адмирал Нахимов" он уже проходит испытания, и в ближайший период - мы считаем - может быть уже введенным в боевой состав Военно-морского флота России", - сказал Костин.

Крейсер находится на ремонте с 1999 года. Реальные работы на нем велись с 2013 года. Главный результат модернизации - заметное усиление ударной мощи крейсера. По данным открытых источников, он будет нести, в частности, 10 универсальных корабельных стрельбовых комплексов на 8 крылатых ракетах "Калибр-НК" и/или "Оникс" каждый.