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Военное обозрение

«Уничтожает рои беспилотников»: Турция представила комплекс ПВО KORKUT 130/25 SB

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Источник изображения: topwar.ru

На выставке IDEF 2025, проходящей в Стамбуле, турецкая компания Aselsan представила одну из своих последних разработок в области ПВО ближнего радиуса действия – комплекс борьбы с малогабаритными беспилотниками KORKUT 130/25 SB.

В основе системы лежит 25-мм пушка, стреляющая осколочно-фугасными снарядами с программируемым подрывом, получившими название ATOM. Они взрываются рядом с целью с помощью электронного взрывателя и блока программирования, создавая облако суббоеприпасов, что повышает вероятность нейтрализации даже очень маленьких БПЛА.

Эта технология позволяет справиться с высокоскоростными и манёвренными дронами с низкой радиолокационной сигнатурой. Как утверждается, эффективная дальность огня превышает 1000 метров. Система подходит для защиты баз, войсковых колонн или позиций на передовой.

Источник изображения: topwar.ru

Комплекс может устанавливаться на различные мобильные платформы и работать даже в движении. Система оснащена высокоточным электрооптическим комплексом, который позволяет идентифицировать и автоматически отслеживать угрозы. В сочетании с блоком управления огнём, работающим на основе передовых алгоритмов, система обладает высокой степенью автономности, что снижает нагрузку на оператора и повышает скорость реагирования.

7,62-мм пулемёт обеспечивает возможность поражения как воздушных, так и наземных целей.

KORKUT 130/25 SB эффективно уничтожает рои дронов с помощью высокоточной мобильной огневой мощи

- говорится в издании Army Recognition.

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Страны
Турция
Компании
Aselsan
Проекты
БПЛА
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