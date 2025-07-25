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РИА Новости

Путин попросил доложить о создании атомной подлодки пятого поколения

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Путин попросил доложить о реализации программы по созданию АПЛ пятого поколения

СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил доложить, как продвигается работа по реализации программы по созданию атомной подводной лодки стратегического назначения пятого поколения.

В ходе рабочей поездки в Архангельскую область Путин провел совещание по развитию подводных сил ВМФ РФ.

"В прошлом (2024 - ред.) году мы утвердили комплексную целевую программу по созданию подводной лодки стратегического назначения нового, уже пятого поколения. И сегодня хотел бы услышать, как продвигается работа по реализации данной программы", - сказал Путин.

Также глава государства отметил, что идет строительство неатомных подводных лодок проекта 677.

"Прошу сегодня доложить, как идёт серийный выпуск лодок этого проекта", - добавил президент.

Проект АПЛ пятого поколения получил название "Хаски". Субмарины этого типа, согласно проекту, должны объединить в себе возможности стратегической и многоцелевой подлодки и предназначаться для стратегического сдерживания и уничтожения судов противника, а также нанесения ударов высокоточным оружием по наземным целям.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
677 Лада
1 комментарий
№1
25.07.2025 02:47
Для чего нам нужны "Хаски" ,если есть Севморпуть и Арктика? Для работы подо льдами.Зачем для этого водоизмещение стратега или многоцелевика?
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