Россия за шесть лет ввела в состав ВМФ пять ракетоносцев

Путин: Россия за шесть лет ввела в состав ВМФ пять стратегических ракетоносцев

СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Россия за последние шесть лет ввела в состав ВМФ пять стратегических ракетоносцев проекта "Борей-А" и четыре многоцелевые подводные лодки проекта "Ясень-М", то есть каждый год почти по две лодки, что очень хорошо, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Только за последние шесть лет в состав ВМФ вошли пять стратегических ракетоносцев проекта "Борей-А" и четыре многоцелевые подводные лодки проекта "Ясень-М". Это за шесть лет, то есть каждый год по две лодки практически, полторы, так скажем, мы вводим - и это очень хорошо", - сказал Путин на совещании по развитию подводных сил военно-морского флота России.