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ТАСС

Путин: повышение потенциала неатомных подлодок остается актуальной задачей

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© Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ ТАСС

Они оснащены ракетным комплексом "Калибр" и несут боевую вахту на всех флотах, отметил президент

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 24 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на совещании о стратегии развития подводных сил ВМФ РФ назвал актуальной задачей повышение потенциала неядерных подводных лодок и попросил доложить о ходе серийного выпуска подлодок проекта 677.

"Актуальной задачей остается повышение потенциала неатомных подводных лодок, - подчеркнул президент. - Они оснащены ракетным комплексом "Калибр" и сегодня несут боевую вахту на всех флотах".

"Ведется строительство неатомных подводных лодок проекта 677. Головная подводная лодка "Кронштадт" уже принята в состав ВМФ в 2024 году. Всего планируется построить не менее девяти таких подводных лодок. Прошу сегодня доложить, как идет серийный выпуск лодок этого проекта", - сказал Путин.

"Кронштадт" - дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 "Лада". Предназначена для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника. Подводные лодки этого проекта относят к четвертому поколению дизель-электрических субмарин. 

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
677 Лада
Ядерный щит
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