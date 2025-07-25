Совместному белорусско-российскому производству боевых дронов быть?

На сегодняшний день насыщение вооружённых сил Беларуси беспилотными авиационными комплексами имеет системный характер и находится в ряду приоритетных задач. В этой связи министерство обороны и государственный военно-промышленный комитет Республики сосредоточили усилия на развитии собственного производства дронов – в рамках взаимодействия. Тем не мене, несмотря на целенаправленную работу, проблема всё же остаётся.

Отечественные производственные мощности и ресурсная база пока не позволяют обеспечить белорусскую армию беспилотниками в необходимых объёмах. Это формирует определённые риски, учитывая, что коллективный Запад уже практически не скрывает проводимые им мероприятия заблаговременной подготовки к войне.

Поэтому, чтобы удовлетворить потребности национальных вооружённых сил в беспилотных авиационных комплексах и системах, белорусское военное ведомство активно ищет дополнительные возможности, включая военно-техническое сотрудничество с зарубежными партнёрами. В первую очередь имеются в виду Китай и Россия.

При этом, с одной стороны, наиболее перспективным направлением выглядит Китай – страна с развитым сектором беспилотных технологий и мощной индустриальной базой (в настоящее время в Китае насчитывается более 2 тыс. организаций, занимающихся разработкой и производством беспилотников). К тому же, некоторые договорённости в этом направлении у Беларуси и Китая имеются.

С другой стороны, Россия – стратегический союзник, с которым Беларусь имеет единое оборонное пространство. Кроме того, по известным причинам, Россия так же находится в процессе решения данной проблемы. И, судя по некоторым признакам, одним из путей её решения в Москве считают совместное производство беспилотников.

Следует напомнить, что ещё в марте текущего года заместитель главы администрации президента Российской Федерации Максим Орешкин заявил, что Россия предлагает Беларуси построить завод по производству беспилотников мощностью до 100 тыс. единиц ежегодно. «Речь идёт о создании производства всех ключевых компонентов. Это, конечно же, вопросы обеспечения суверенитета. Очень важно, чтобы в Беларуси были собственные производства, которые делали бы не только экономику, но и сферу безопасности страны по-настоящему суверенными. Речь идёт о том, чтобы использовать технологические наработки и решения, которые есть в России», – подчеркнул Орешкин.

А уже в июле (21.07), как стало известно, одной из тем переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко и губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, состоявшихся в Минске, так же стали беспилотники.

Здесь следует указать, что Самара играет важную роль в реализации российского национального проекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС). Цель нацпроекта – «обеспечение технологической независимости и формирование новых рынков по таким направлениям, как беспилотные авиационные системы». При этом в городе Тольятти работает компания «Транспорт будущего», как и созданный на её базе первый региональный научно-производственный̆ центр БАС «Самара». Этот центр представляет собой современнейшее, высокотехнологичное и с большими мощностями производство беспилотников в России, имеющее, кроме всего прочего, возможности по изготовлению корпусов и других комплектующих для FPV-дронов. Как заявил сам губернатор Федорищев, в течение 2025 года Самарская область станет «крупнейшим производителем беспилотников» в стране.

А по окончании встречи с белорусским президентом Вячеслав Федорищев рассказал журналистам, что стороны «договорились о масштабном сотрудничестве в области новых технологий», в том числе – «по беспилотной составляющей», где уже есть «конкретные предложения от самарского бизнеса по созданию совместных предприятий с Республикой».

Вместе с тем, несмотря на то, что Тольяттинский НПЦ – одно из наиболее крупных предприятий в России, это далеко не единственное производство дронов в стране. Например, в Томске так же функционирует научно-производственный центр «Беспилотные авиационные системы». Примечательно, что делегация Национальной академии наук Беларуси побывала в Томске ещё в конце 2024 года – с целью «развития сотрудничества, в том числе, и в сфере микроэлектроники».

Так что, как видим, идея о развёртывании совместного российско-белорусского производства беспилотных комплексов и систем привлекательна. А её воплощение вполне реально и открывает широкие возможности для консолидации специалистами двух стран технологических решений, обмена опытом и оптимизации производственных ресурсов обоих военно-промышленных комплексов Союзного государства.

Иными словами, сегодня вполне обосновано можно говорить о том, что вопрос о совместном производстве боевых дронов в интересах двух союзных армий с участием белорусских и самарских (не исключено, что и томских) специалистов весьма перспективен и приобретает всё более прикладной характер.

Владимир Вуячич