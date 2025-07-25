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Деловая газета "Взгляд"

США сократили закупку F-35 до завершения модернизации

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F-35 ВВС США
F-35 ВВС США.
Источник изображения: fas.org

Военно-воздушные силы США решили существенно снизить количество приобретаемых F-35, ожидая завершения модернизации истребителей.

Военно-воздушные силы США почти вдвое уменьшили закупки истребителей пятого поколения F-35, передает ТАСС.

В 2026 году американские ВВС планируют приобрести только 24 самолета этой модели, что составляет ровно половину изначально запланированного количества и значительно меньше 44 машин, которые закупят в текущем году.

Начальник штаба ВВС США Дэвид Оллвин объяснил, что пересмотр планов связан с необходимостью дождаться прогресса компании Lockheed Martin во внедрении пакетов модернизации Block-4 и TR-3. Эти обновления должны повысить вычислительные мощности бортового компьютера и интегрировать новые системы вооружения, датчики и программное обеспечение. Однако сроки полной интеграции пакета до сих пор не определены, а готова лишь часть решений.

По словам Оллвина, "наши финансовые ресурсы ограничены, и мы должны быть уверены, что приобретаемые нами F-35 будут способны противостоять растущим угрозам". Он также отметил, что возвращение к изначальным планам закупок возможно после полной реализации модернизации.

Пентагон в этот период сосредоточился на инвестициях в разработку истребителя-бомбардировщика шестого поколения F-47, где ключевым подрядчиком стал Boeing, победивший Lockheed Martin в конкурсе за государственный контракт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, поставка американских F-35 в Израиль была отложена из-за выявленных неисправностей истребителей. Британия несет огромные убытки из-за покупки F-35. В стране обнаружилась нехватка летчиков для управления этими самолетами.

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