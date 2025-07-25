США поручили подготовить проект архитектуры «Золотого купола» за 60 дней

Пентагон выделил срок в два месяца для создания архитектурного проекта перспективной системы ПРО «Золотой купол» с привлечением инновационных решений.

Руководитель программы создания системы противоракетной обороны "Золотой купол" Майкл Гетлейн заявил, что у него есть 60 дней для подготовки проекта архитектуры новой ПРО, передает РИА "Новости".

По его словам, документ должен быть представлен заместителю министра обороны США по истечении этого срока. Генерал-майор Стивен Парди, временно исполняющий обязанности главы департамента закупок ВВС США, подчеркнул, что время имеет важное значение для реализации этой инициативы.

Он добавил, что команда рассматривает нестандартные подходы, такие как конкурсы с грантами и совместные проекты с промышленностью, чтобы ускорить работу над проектом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США предложил увеличить военный бюджет для финансирования ПРО "Золотой купол" и создания нового истребителя F-47. Дональд Трамп начал искать замену компании Илона Маска в проекте ПРО "Золотой купол". В США допустили возможность заключения сделки с Канадой по присоединению к программе "Золотой купол".

Дмитрий Зубарев