Путин: планы по созданию современных сил ВМФ реализуют в полном объеме

Россия обеспечит свою безопасность во всех районах Мирового океана, отметил глава государства

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 24 июля. /ТАСС/. Планы по созданию современных сил Военно-морского флота (ВМФ) России будут обязательно реализованы в полном объеме. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Обязательно и в полном объеме реализуем намеченные планы по созданию современного Военно-морского флота, обеспечим безопасность России и наши национальные интересы во всех районах Мирового океана. В этом не может быть никаких сомнений", - отметил глава государства, выступая на церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце "Князь Пожарский".

"Всего на российских верфях находятся в разных стадиях готовности более 70 кораблей. Так, только здесь, на "Севмаше", до 2030 года планируется построить 6 новых атомных подводных лодок", - добавил Путин.

По его словам, такая "ритмичная и планомерная работа повысит экономическую стабильность предприятий отрасли и смежников, что крайне важно - будет содействовать привлечению перспективных кадров и дальнейшему развитию высокотехнологичных решений".