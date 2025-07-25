Польша заключила соглашение о кредитной гарантии от США на вооружение

Польша заключила соглашение о кредитной гарантии в 3 млрд долларов от США на вооружение

Власти Польши подписали соглашение о получении кредитной гарантии США для модернизации вооруженных сил страны, сумма составит 3 млрд долларов.

Соглашение о предоставлении Польше кредитной гарантии на 3 млрд долларов в рамках программы Foreign Military Financing подписал министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА "Новости".

Документ предусматривает выделение 4 млрд долларов на обновление польских вооруженных сил, что позволит Варшаве продолжить закупки американского вооружения.

Программа Foreign Military Financing предполагает предоставление кредитов и гарантий странам, являющимся союзниками США, для приобретения военной техники у американских компаний. Польша ранее уже получила кредиты на сумму более 3 млрд долларов, которые были направлены преимущественно на закупку вертолетов Apache. За последние два года общая сумма американских кредитов и гарантий для Польши превысила 11 млрд долларов, что делает страну крупнейшим получателем помощи по этой программе.

Польша регулярно закупает у США различные виды вооружения, включая самолеты, вертолеты, системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также реактивные артиллерийские установки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша сейчас живет не в послевоенные, а в "предвоенные времена".

Евгения Караваева