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ТАСС

Фрегат ВМС Индии "Тамал" прибыл в Санкт-Петербург с дружественным визитом

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Индийский корабль пришвартовался рядом с российским гвардейским корветом "Сообразительный" на набережной Лейтенанта Шмидта

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Фрегат Военно-морских сил Индии "Тамал", построенный в России для национальных ВМС, прибыл в Санкт-Петербург с дружественным визитом, приуроченным ко Дню Военно-морского флота. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"24 июля в Санкт-Петербург прибыл фрегат Военно-морских сил Республики Индия "Тамал" ко Дню Военно-морского флота. Индийский корабль пришвартовался рядом с российским гвардейским корветом "Сообразительный" на набережной Лейтенанта Шмидта. Фрегат встретили представители Главного командования Военно-морского флота и Ленинградской военно-морской базы", - сказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что визит иностранного корабля проходит в соответствии с программой международного военного сотрудничества и направлен на развитие партнерских отношений между флотами двух стран.

В МО РФ уточнили, что экипажи кораблей проведут совместные мероприятия, включая культурные программы. Для индийских моряков будут организованы посещение достопримечательностей Санкт-Петербурга и церемония возложения венков на Пискаревском мемориальном кладбище. В день ВМФ на кораблях будут подняты флаги расцвечивания.

Фрегат "Тамал" является восьмым кораблем серии, построенным в России для индийских ВМС. Фрегат оснащен продвинутой системой ПВО с зенитным комплексом "Штиль-1", артиллерийскими установками и средствами радиоэлектронной борьбы для защиты от дронов и безэкипажных катеров. 

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Страны
Индия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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