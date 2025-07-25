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ТАСС

Путин: будущее ВМФ России во многом определят морские роботизированные комплексы

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Центр морской робототехники
Центр морской робототехники.
Источник изображения: АО "ЦКБ "Рубин"

Президент назвал важнейшей задачей обеспечить первенство РФ в этой области

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 24 июля. /ТАСС/. Будущее российского Военно-морского флота сегодня во многом определяют перспективные отечественные разработки, в частности - многофункциональные роботизированные комплексы. Россия должна обеспечить себе первенство в этой области, подчеркнул президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по вопросам развития ВМФ.

"Последнее, что хотел бы обсудить [в ходе текущего совещания], - это перспективные разработки в области подводных морских многофункциональных роботизированных комплексов. Очевидно, что именно эти вооружения, именно это оружие во многом определят завтрашний день ВМФ", - отметил глава государства.

Именно поэтому, по его словам, важнейшая задача на сегодняшний день - обеспечить первенство России в этой области. 

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