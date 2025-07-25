Путин рассказал о планах по развитию ВМФ

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на атомном подводном крейсере "Князь Пожарский" в Северодвинске и рассказал о планах по развитию ВМФ России. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
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Планы по созданию современных сил ВМФ будут обязательно реализованы в полном объеме.
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Шесть новых атомных подлодок планируется построить на "Севмаше" до 2030 года.
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Всего на российских верфях находится в разных стадиях готовности более 70 кораблей.
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Ритмичная и планомерная работа по постройке кораблей повысит экономическую стабильность предприятий отрасли и смежников, а также будет содействовать привлечению перспективных кадров и дальнейшему развитию высокотехнологичных решений.
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Ракетоносцы проекта "Борей-А" составляют основу морских стратегических ядерных сил России и с учетом возможностей их модернизации будут обеспечивать безопасность страны в предстоящие десятилетия.
Владимир Путин
президент России