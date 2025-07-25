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РИА Новости

Путин рассказал о планах по развитию ВМФ

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Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на атомном подводном крейсере "Князь Пожарский" в Северодвинске и рассказал о планах по развитию ВМФ России. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

  • Планы по созданию современных сил ВМФ будут обязательно реализованы в полном объеме.

  • Шесть новых атомных подлодок планируется построить на "Севмаше" до 2030 года.

  • Всего на российских верфях находится в разных стадиях готовности более 70 кораблей.

  • Ритмичная и планомерная работа по постройке кораблей повысит экономическую стабильность предприятий отрасли и смежников, а также будет содействовать привлечению перспективных кадров и дальнейшему развитию высокотехнологичных решений.

  • Ракетоносцы проекта "Борей-А" составляют основу морских стратегических ядерных сил России и с учетом возможностей их модернизации будут обеспечивать безопасность страны в предстоящие десятилетия.

"Обязательно и в полном объеме реализуем намеченные планы по созданию современного Военно-морского флота, обеспечим безопасность России и наши национальные интересы во всех районах Мирового океана. В этом не может быть никаких сомнений".

Владимир Путин

президент России

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Страны
Россия
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Севмаш
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