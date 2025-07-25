Путин разрешил поднять флаг на атомоходе "Князь Пожарский" в Северодвинске

Глава государства выслушал краткие доклады участников церемонии

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 24 июля. / ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии подъема флага на атомоходе "Князь Пожарский", которая ознаменует его включение в состав Военно-морского флота (ВМФ) России.

Обратившись к участникам церемонии со вступительным словом, Путин выслушал краткие доклады и дал разрешение на подъем флага. "Разрешаю!" - сказал он.

После разрешения президента моряки подняли флаг на атомоходе под гимн России.

Главком ВМФ Александр Моисеев обратился к президенту со словами о том, что церемония поднятия флага завершена.

"Товарищи моряки, поздравляю вас с первым поднятием военно-морского флага", - обратился к морякам глава государства. Ему ответили троекратным "Ура!".

На церемонии Путина сопровождали губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и помощник президента Алексей Дюмин, курирующий вопросы оборонно-промышленного комплекса в администрации главы государства.

В мероприятии также приняли участие помощник президента РФ, глава Морской коллегии России Николай Патрушев, главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев, первый вице-премьер Денис Мантуров.

О "Князе Пожарском"

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (АРПКСН) "Князь Пожарский" проекта 955А - восьмой в серии атомоходов "Борей/Борей-А". Каждый из кораблей этой серии несет по 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава" с разделяющимися головными частями индивидуального наведения.

Крейсер был заложен 23 декабря 2016 года, выведен из эллинга 3 февраля 2024 года, прошел все этапы испытаний. Корабль обладает высокими маневренными характеристиками и акустической малозаметностью. "Князь Пожарский" станет 142-й атомной подводной лодкой, построенной на стапелях предприятия Объединенной судостроительной корпорации "Севмаш".