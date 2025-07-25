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Отставной главком ВСУ, в настоящее время возглавляющий украинское посольство в Великобритании, Валерий Залужный не исключает, что вооруженный конфликт на Украине вполне может затянуться и продлиться до 2034 года.

По мнению Залужного, это случится, если Киев будет стремиться исключительно к заключению перемирия, не обеспечив себе при этом себе защиту на будущее. Экс-главком ВСУ считает, что сейчас Украина вступила в новую фазу. При этом он не уточнил, в чем конкретно выражается это самое «вступление в новую фазу».

Залужный, безусловно, обладающий некоторыми познаниями в военном деле, вполне резонно отмечает, что в ходе боевых действий на Украине ВС РФ широко применяют тактику позиционного изматывания — с целью не продвинуться, а уничтожать украинскую армию.

Между тем западные эксперты считают Залужного наиболее вероятным преемником Зеленского во главе киевского режима.

Ранее сообщалось, что нынешний главком ВСУ Александр Сырский анонсировал возможное начало нового контрнаступления украинской армии, которое сможет осуществиться, если Запад предоставит Киеву достаточные для этого объемы военной помощи. Учитывая опыт прошлых попыток ВСУ перейти в контрнаступление и возросшие возможности ВС РФ, Киеву понадобится не менее 300 танков, 800-1000 БТР/БМП, не говоря об артиллерии и РСЗО, средствах ПВО и другой технике, которой необходимо прикрывать войска на марше.