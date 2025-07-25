«Будет расходным материалом на поле боя»: бундесверу предлагают сверхзвуковой беспилотный перехватчик Falcon

Источник изображения: topwar.ru

Бундесвер выразил заинтересованность в приобретении сверхзвукового ударного беспилотника, в связи с чем различные производители предлагают свои платформы: компания Kratos (США) – европейскую версию XQ-58A Valkyrie; General Atomics Aeronautical Systems (США) – находящийся в разработке БПЛА YFQ-42A; UVAD Technologies (Канада) – беспилотник Falcon.

Первый полет Falcon запланирован на 2026 год. БПЛА массой 450 кг будет способен нести полезную нагрузку весом 50 кг, скорость составит 1,6 Маха, высота 10 тыс. м, время полёта около 30 мин. Беспилотник получит два реактивных двигателя.

Источник изображения: topwar.ru

Как поясняет разработчик, Falcon, будучи многоцелевой платформой, может служить в роли «гиперзвуковой системы противоракетной обороны начального уровня, выполнять разведывательные задачи, использоваться в качестве перехватчика или действовать бок о бок с боевыми самолетами».

Адаптированная под контейнер конструкция обеспечит простоту транспортировки и развёртывания, в то время как система запуска с помощью пневматической катапульты устраняет необходимость во взлетно-посадочной полосе.

UVAD особо подчёркивает, что Falcon благодаря небольшой стоимости будет «расходным материалом на поле боя».