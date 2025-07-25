Бойцов СВО подготовят к применению компонентов цифровой инфраструктуры

Министр обороны дал поручение по итогу своей рабочей поездки

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил подготовить военнослужащих - участников СВО к применению компонентов перспективной цифровой инфраструктуры. Об этом сообщили в Минобороны РФ по итогам рабочего визита Белоусова в войска Московского военного округа.

"По итогу рабочей поездки Андрей Белоусов дал ряд поручений, в том числе о подготовке в кратчайшие сроки военнослужащих, непосредственно участвующих в боевых действиях в зоне проведения СВО, к использованию компонентов перспективной цифровой инфраструктуры", - говорится в сообщении.