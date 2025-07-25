«Износ носит косметический характер»: американские истребители F-15E замечены со следами ржавчины

Источник изображения: topwar.ru

ВВС США опубликовали фотографии истребителей F-15E Strike Eagle во время дозаправки в воздухе, которые вызвали бурную реакцию среди западных обозревателей, выразивших обеспокоенность общим состоянием машин: на них запечатлены следы износа на фюзеляжах самолётов – пятна, потёртости и потемнения на различных участках внешней обшивки.

Как указывается в издании Cavok, F-15E изготовлен исключительно из алюминиевых и титановых сплавов, которые не так сильно ржавеют, как сталь, а износ затронул радиопоглощающее покрытие, призванное уменьшить заметность самолёта.

Источник изображения: topwar.ru

Источники в ВВС США пояснили, что истребители регулярно работают в экстремальных погодных условиях, где такие факторы, как высокая солнечная радиация, песчинки и пар с солью, способствуют износу внешних покрытий. При этом они отметили, что «износ носит исключительно косметический характер и не влияет на эксплуатационные характеристики F-15E».

Источник изображения: topwar.ru

По словам автора, несмотря на интенсивное использование F-15E, эти истребители остаются одной из самых надёжных платформ американской боевой авиации. В 2024 году самолёт этой модели преодолел отметку в 15 тыс. лётных часов, а новая модификация будет иметь ожидаемый ресурс в 20 тыс. часов.