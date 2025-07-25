Белоусов поручил обучить военных на СВО использовать цифровую инфраструктуру

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил 24 июля подготовить бойцов специальной военной операции (СВО) к использованию компонентов перспективной цифровой инфраструктуры. Об этом сообщили в ведомстве по итогам рабочего визита Белоусова в войска Московского военного округа.

«По итогу рабочей поездки Андрей Белоусов дал ряд поручений, в том числе о подготовке в кратчайшие сроки военнослужащих, непосредственно участвующих в боевых действиях в зоне проведения СВО, к использованию компонентов перспективной цифровой инфраструктуры», — следует из материала.

Также глава ведомства проверил ход работ по внедрению систем автоматизации управления подразделениями в зоне СВО. Уточняется, что проект реализуют по поручению министра обороны с предприятиями оборонно-промышленного комплекса РФ.

Кроме того, в ходе совещания с представителями органов военного управления обсуждались вопросы цифрового развития. По словам Белоусова, информационное взаимодействие должно повысить осведомленность командиров в зоне боевых действий.

Ранее, 11 июня, министр обороны России Андрей Белоусов поручил командующему группировки войск «Днепр» совместно с профильными службами разработать методические материалы по применению искусственного интеллекта (ИИ) в управлении беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Министр также осмотрел основные средства противодействия БПЛА противника, которые военнослужащие группировки дорабатывают с учетом опыта применения в зоне спецоперации, и оценил работу центра по сбору и изучению трофейной техники.