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Военное обозрение

«Инфраструктура готова»: Литва заявила о планах разместить на своей территории дополнительный военный контингент США и НАТО

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Источник изображения: topwar.ru

Литва намерена разместить на своей территории дополнительный военный контингент из стран НАТО, соответствующая инфраструктура уже подготовлена. Об этом заявил главнокомандующий вооруженными силами Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас.

Литва выступает за размещение на своей территории как можно большего количества иностранных военных, желательно из США. Для этого на территории республики возведено несколько военных городков со всей необходимой инфраструктурой в районах Шауляя, Вильнюса и Шилале. Самый большой из них в Пабраде, он рассчитан на размещение 2,5 тысячи военнослужащих.

Литовские военные подготовили инфраструктуру для развертывания в Литве бригады Бундесвера, но на этом планы Вильнюса не заканчиваются, еще один военный городок будет построен в поселке Кайряй рядом с Клайпедой. Там планируется разместить дивизию ВС Литвы, а также союзников по НАТО.

В начале лета этого года о планах развертывания в Литве иностранного военного контингента заявила министр обороны Довиле Шакалене. Она в восторженных тонах высказалась об американских войсках в Европе, а также поддержке Литвы на протяжении 20 лет. Кроме того, высказала пожелание, чтобы американцы прописались на территории республики насовсем, а то рядом «злая Россия», вынашивающая планы о нападении на Литву.

Литва готова принять больше американских военнослужащих, включая силы специальных операций, и поэтому продолжает совершенствовать военную инфраструктуру для американских солдат.

— заявила Шакалене.

В ответ Литва обещает участвовать во всех международных операциях США, а также увеличить расходы на оборону.

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