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РИА Новости

Белоусов проверил внедрение систем автоматизации управления подразделениями

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Андрей Белоусов
Андрей Белоусов.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Белоусов проверил внедрение автоматизации управления подразделениями в МВО

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов в Московском военном округе проверил внедрение системы автоматизации управления подразделениями в зоне боевых действий, сообщили в Минобороны РФ.

"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа проверил ход выполнения работ по внедрению систем автоматизации управления подразделениями в зоне ведения боевых действий. Данный проект реализуется по поручению министра обороны РФ совместно с предприятиями оборонно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ему представили востребованные образцы систем и комплексов информационного взаимодействия между пунктами управления. В частности, министру показали компоненты технологической инфраструктуры и программного обеспечения для решения различных задач. Также был представлен кластер подготовки специалистов.

"Представленная инфраструктура позволяет в режиме реального времени обеспечить доступ должностных лиц пунктов управления к различным цифровым сервисам для их оперативного информационного взаимодействия, как по горизонтали, так и вертикали", – приводит ведомство слова представителя подразделения, отвечающего за развертывание этой инфраструктуры.

Белоусову также рассказали о порядке обмена информацией между пунктами управления, использующими различные прикладные системы и комплексы, представили предложения по подготовке инструкторского состава в целях обучения специалистов функциональной и технологической направленности из числа военнослужащих группировок войск.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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