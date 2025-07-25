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ТАСС

Залужный признал, что Украина отстает от России в освоении военных технологий

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Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.
Источник изображения: © AP Photo / Alberto Pezzali

Посол Украины в Великобритании отметил, что именно технологии являются выходом из тупика, а те, кто считают, что все проблемы решатся приходом миллиона новых солдат, "сильно ошибаются"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Украина находится в тупике, так как не смогла быстро освоить новые военные технологии, в отличие от РФ. Об этом заявил посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

"Не будем останавливаться на том, почему этот тупик возник, я на этом уже просто сорвал голос. Давайте констатировать факт, что он есть. Выйти из него возможно, вот наши враги, например, россияне, приведу два примера, как они нашли выход <...>. Пока мы искали больше дронов, чтобы оборона стала более стойкой, россияне пошли другим путем. Они подумали, как выйти из этой ситуации, и вышли из нее прекрасно <...>, они посмотрели, как расширить боевую зону, и придумали FPV-дроны на оптоволокне", - сказал он в интервью YouTube-каналу издания "Левый берег", добавив, что с помощью этих дронов ВС РФ "полностью выбивают нам логистику, перерезают пути подвоза боеприпасов".

В качестве второго примера Залужный привел то, что Украина, наладив работу мобильных огневых групп противовоздушной обороны, остановилась. В то время как Россия пошла дальше и подняла свои беспилотники на высоту 2 тыс. м и выше. "Украина не смогла в силу объективных, субъективных причин быстро освоить эти новые технологии, я веду речь о всех технологиях, не только о беспилотных системах", - добавил он.

По словам экс-главкома, именно технологии являются выходом из тупика, а те, кто считают, что все проблемы решатся приходом миллиона новых солдат, "сильно ошибаются". "Нам нужны сейчас не люди, я считаю, а нужны мозги и стратегия построения всего этого", - сказал он. При этом Залужный отметил, что количество потерь убитыми и ранеными уже оказалось критическим для демографии страны. 

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