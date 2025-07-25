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В России рассказали о создании транспортеров на шасси Lada

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Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com
Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com.

Российские бойцы рассказали о создании транспортеров для СВО на шасси ВАЗ и УАЗ

Бойцы 215-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона 20-й гвардейской общевойсковой армии Западной группировки войск создают различные транспортеры переднего края на шасси российских автомобилей ВАЗ и УАЗ. О задачах машин военнослужащие рассказали ТАСС.

Транспортеры предназначены для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых в зоне СВО. Часть машин готовят на базе кузовов серийных Lada или УАЗ, а некоторые машины создают заново на оригинальных рамах. Так был сконструирован вездеход «Бритва».

«Двигатель и коробка у него с отечественного автомобиля ВАЗ 2112, раздатка — с БТР. Есть подключаемый полный привод. В принципе, машина нормально себя ведет, по проходимости — сравнивали с УАЗ "Патриот" — даже лучше заводского внедорожника», — сказал боец с позывным Ворон. Он подчеркнул, что машина для передовой должна быть быстрой и маневренной, но при этом сохранять надежность и проходимость.

Офицер с позывным Хаммер добавил, что ремонтники постоянно получают обратную связь от разведчиков и штурмовиков. В частности, специалисты убирают лишние кузовные элементы для оперативного покидания машины в случае атаки дрона.

После обкатки на полигоне и доработок технику передают на передовую.

В апреле в зоне СВО заметили самодельный багги, вооруженный крупнокалиберным пулеметом «Утес». Машина на базе внедорожника «Нива» лишилась дверей и части крыши.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
HMMWV
1 комментарий
№1
25.07.2025 03:35
Самое ценное это серийные заводы ВАЗ и УАЗ, при демобилизации боец может просить передать ему для в военной помощи в запасе навечно, селянам сено с картошкой самое то, все дружно перейдут в личное подсобное хозяйство. мелких приучат водить машину.
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