Джакарта готовится к постройке двух подлодок типа "Скорпен"

В среду, 23 июля, вступил в силу контракт на поставку ВМС Индонезии двух усовершенствованных подводных лодок типа "Скорпен". Как уточняет Naval Today, субмарины построят на индонезийской верфи PT PAL при технической поддержке французской судостроительной компании Naval Group.

С момента подписания контракта весной 2024 года Naval Group и PT PAL совместно с Минобороны Индонезии готовились к его реализации, осуществляя проектные работы, закупки изделий с длительным сроком поставки и планировали производственные процессы.

Подводная лодка класса "Скорпен" http://warfiles.ru/

В соответствии с соглашением о передаче технологий, эксплуатацию и обслуживание подлодок также обеспечат индонезийские специалисты.

В ближайшие недели сварщики PT PAL отправятся во Францию для прохождения специальной подготовки на заводе Naval Group, а около 50 французских специалистов прибудут в Индонезию для обучения более 400 индонезийских инженеров.

"Реализация этого контракта является важной вехой в сотрудничестве Индонезии и Франции. Вместе с нашим стратегическим партнёром PT PAL мы будем поддерживать Джакарту в её стремлении создать современную, суверенную и устойчивую военно-морскую промышленность", – заявил глава Naval Group Пьер Эрик Поммелле.

Три недели назад Naval Group открыла дочернюю компанию PT Naval Group Nusantara. Также были подписаны многочисленные меморандумы о взаимопонимании с представителями индонезийской оборонной промышленности.

Отмечается, что индонезийские подлодки типа "Скорпен" оснастят литий-ионными аккумуляторами, которые поддерживают "самые высокие стандарты безопасности и надежности, а также обеспечивают сокращенное время зарядки".

Водоизмещение субмарин на базе проекта "Скорпен" варьируется от 1540 до 1900 тонн, длина корпуса – от 62 до 70 метров, ширина – 6,2 метра, осадка – 5,8 метра. В подводном положении они развивают скорость до 20 узлов, в надводном – 12 узлов. Глубина погружения – свыше 350 метров. Автономность – 50 дней. Экипаж – 31 человек.

Подлодки оснащаются шестью 533-мм торпедными аппаратами, которые позволяют также применять противокорабельные ракеты SM-39 "Экзосет" и мины. Суммарный боезапас – 18 торпед и ракет.