Бойцы "Запада" показали работу дрона-автоматчика и робота-огнеметчика

Бойцы "Запада" в зоне СВО показали работу дрона-автоматчика и робота-огнеметчика

ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Запад" в зоне СВО разработали и испытали FPV-дрон с возможностью вести огонь из автомата по воздушным и наземным целям, а также роботизированную платформу с установленными на нее огнеметами "Шмель", передает корреспондент РИА Новости.

Речь идет о военных 215-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона 20-й гвардейской общевойсковой армии.

Военнослужащий с позывным "Ланцет" показал журналистам FPV-дрон с установленным на нем автоматом АКС-74У и совершил показательный полет с поражением автомобильной техники. "Идея возникла в 2024 году с созданием зенитного дрона. У нас есть боевые расчеты, которые непосредственно получили эти "птицы" с ложе и с автоматами. Несколько боевых задач уже выполнили. Это сбитие гексокоптера, который летел на наши позиции с 82-миллиметровыми минами. Сегодня вы видели его в работе. Очень динамично, очень спокойно. Получилось без каких-либо проблем прострелить водительское и пассажирское сиденья, высадить обойму буквально за несколько секунд", - рассказал "Ланцет".

Также военнослужащие продемонстрировали роботизированную ударную платформу с установленными на нее четырьмя ручными пехотными огнеметами (РПО) "Шмель". "Дальность управления (этой платформой) при усилителе сигнала и ретрансляторе - до 20 километров, прицеливание производится через камеру. Поражает укрепления или скопление живой силы и техники противника. То есть легко и бронированную технику поражает, но (если она в движении - ред.) тут надо иметь определенные навыки. А так в основном (боевая платформа работает на) выжигание лесополос, уничтожение дотов, укреплений и домов, где есть скопление техники или живой силы противника. При попадании там выжигает абсолютно всё", - рассказал оператор платформы с позывным "Оборотень".