«Способна оповещать отдельные районы»: На Украине запустили переданную Израилем в 2023 году систему оповещения о ракетных атаках

Источник изображения: topwar.ru

На Украине наконец-то запустили израильскую систему оповещения о воздушной тревоге. Правда, не на всей территории страны, а только в Киевской области. Об этом сообщает украинская пресса.

С 24 июля в Киевской области Украины заработала дифференцированная система воздушного оповещения. Ее основное отличие от обычных систем оповещения состоит в том, что сигнал тревоги срабатывает в отдельных районах, где действительно есть угроза, а не по всей территории.

Данную систему Израиль передал Украине еще в декабре 2023 года, но установить, протестировать и запустить ее удалось только к сегодняшнему дню. Слишком сложная она оказалась в развертывании и настройке.

Новая система обеспечит возможность дифференцированных сигналов для разных территорий и групп населения в зависимости от угрозы, обновление инструкций для разных категорий относительно порядка действий в случае чрезвычайной ситуации, а также разъяснение, на какие каналы коммуникации обращать внимание и какие действия совершать после сигнала тревоги,

- заявили в Киевской военно-гражданской администрации.

В Израиле такая система применяется уже давно, называется она Tzeva Adom («красный цвет») и сигнализирует о ракетной атаке на еврейское государство. Она просчитывает время приближения воздушных объектов, представляющих опасность, и подает сигнал, указывающий, сколько минут или секунд есть у людей, чтобы скрыться.