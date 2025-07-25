Недовольная первыми САУ CAESAr 8x8, чешская армия угрожает приостановить закупку самоходок

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Чехия, закупив 62 французские САУ CAESAr 8x8 у концерна KNDS France для замены 152-мм гаубиц Dana ZTS, получила первые две самоходки.

Но они не удовлетворили чешскую армию

- говорится в издании Novinky.cz.

Как указывается, самоходные артустановки не смогли достичь дистанции огня в 40 км в режиме стрельбы MRSI (одновременное попадание несколькими снарядами по цели). Но это лишь одна из многих проблем.

Существует риск того, что обязательные параметры не будут соблюдены в полной мере

- заявил генерал Мирослав Главач, заместитель начальника Генштаба.

В связи с этим в военном ведомстве пригрозили приостановить закупку самоходок или вовсе отменить контракт.

Проблема заключается в дальности и эффективности стрельбы. Но я хочу верить, что это будет решено

- выразила своё недовольство глава Минобороны Яна Чернохова.

Прежде чем принять окончательное решение, чешское командование надеется, что французский производитель сумеет справиться с текущими проблемами. На данный момент Прага выплатила около €285 млн.

CAESAr 8x8 оказался в беде не впервой. В январе 2023 года Дания выбрала САУ ATMOS 2000 от израильской компании Elbit Systems для замены 19 проблемных CAESAr 8x8, которые были переданы ВСУ.