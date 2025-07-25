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Военное обозрение

Китай показал испытания беспилотной машины огневой поддержки VU-T10

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Источник изображения: topwar.ru

Китайская корпорация Norinco провела испытания своего нового беспилотного «лёгкого танка» VU-T10, показав соответствующее видео в сети. Впервые данная машина была представлена на авиасалоне в Чжухае в 2024 году.

На кадрах видно, как VU-T10 маневрирует на пересечённой местности и поражает цели. Судя по всему, новая техника предназначена для огневой поддержки сухопутных войск.

VU-T10 базируется на гусеничном шасси и управляется дистанционно с командно-штабного автомобиля. По оценкам издания Janes, платформа имеет размеры 3,8 м в длину, 2,4 м в ширину, 2 м в высоту и весит около 12 тонн.

Вооружение включает 30-мм пушку (способную уничтожать легкобронированную технику и низколетящие воздушные цели, такие как беспилотники), спаренный с ней 7,62-мм пулемёт и ПТУР, которые позволяют поражать цели, находящиеся вне досягаемости основного калибра. В целях самозащиты танк оснащён дымовыми гранатомётами.

Как поясняют в Norinco, машина оборудована электрической силовой установкой, способной развивать максимальную скорость на дороге 60 км/ч.

Наряду с VU-T10 компания разрабатывает широкое семейство беспилотных наземных платформ, в том числе машину снабжения 8×8, известную как Mule, четвероногого робота Machine Wolf, различные воздушные дроны.

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Norinco
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БПЛА
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