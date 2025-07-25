Подход Европы к Китаю и России не работает (Financial Times, Великобритания)

FT: стратегия ЕС в отношении Китая и России оказалась нежизнеспособной

ЕС надеется додавить Пекин, чтобы тот отмежевался от России, пишет FT. Загвоздка в том, что вот уже более трех лет этот подход не работает — и ничто не предвещает, что сработает сейчас, уверен автор статьи.

Александр Габуев* (Alexander Gabuev)

На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на этой неделе лидеры ЕС намерены сделать ключевой темой поддержку России. “Китай фактически способствует военной экономике России. Мы не можем с этим мириться... Дальнейшее отношение Китая к путинской спецоперации станет определяющим фактором для будущих отношений ЕС и Китая”, — заявила 8 июля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она надеется додавить Пекин, чтобы тот отмежевался от России и тем самым заставил Москву вести с Киевом добросовестные переговоры. Загвоздка в том, что вот уже более трех лет этот подход не работает — и ничто не предвещает, что сработает сейчас.

Министр иностранных дел Китая Ван И недавно заявил представителям ЕС, что Пекин не допустит поражения России в украинском конфликте. Оно и неудивительно; Китай не заинтересован в дестабилизации своего гигантского ядерного соседа — а именно ею чревато поражение. Не желает он и появления либеральной России, которая может отказаться от партнерства с Пекином. Именно поэтому попытки Запада заставить Китай просто откреститься от Путина, не обозначив условия мирного урегулирования, которые обеспечили бы преемственность российского режима, успехом не увенчались.

Вместо того, чтобы учитывать опасения Китая, Европа заняла максималистскую позицию. Ее публично заявленные цели — возвращение Украины к границам 1991 года и суд над российскими военными преступниками, вплоть до самого высокопоставленного руководства — едва ли убедят Пекин в серьезности намерений ЕС достичь мирного урегулирования, приемлемого для Кремля.

Более того, Китай считает, что даже если бы он оказал давление на Кремль, то не получил бы взамен никаких материальных стимулов от Запада. Стратегия снижения рисков ЕС, рожденная тревогой из-за чрезмерной зависимости от Китая, никуда не денется — как и ограничения США, призванные подорвать дерзкие технологические амбиции Пекина в обостряющейся гонке ИИ. Резкая критика Запада в адрес Пекина за поддержку Москвы контрастирует с более сдержанной реакцией на резкое увеличение закупок российской нефти Индией, которая также бросила российской военной экономике спасательный круг. Все это привело Китай к выводу о лицемерии Европы и Америки.

На четвертом году конфликта любые надежды на полное и безоговорочное поражение России давно улетучились. Цели Запада куда скромнее: обеспечить выживание Украины как независимого государства. Пекин не против этого, но, учитывая нежелание Путина отступать и идти на компромиссы, Дональда Трампа, у которого семь пятниц на неделе, и неуступчивость Европы, Пекин не видит стимулов менять курс. Более того, он кровно заинтересован в укреплении партнерства с Россией, которое все больше строится на условиях Китая. Пекин уготовал Москве долгосрочный статус младшего партнера и, в отличие от Запада, действительно готовится к России после Путина, развивая связи со всеми игроками, которые однажды смогут задать дальнейшую траекторию Кремля.

Китай не слишком впечатлен инструментами принуждения, которые пытается задействовать Европа, включая недавние санкции. Пекин доказал, что может создавать гибкую инфраструктуру для поддержки России. Новые ограничения ЕС против двух региональных банков лишь упрочат их роль специализированных инструментов китайского правительства в торговле с Москвой. Китай также продемонстрировал, что ему по силам эффективно реагировать, а возможность использовать зависимость Запада от ключевых минералов лишь упрочила уверенность Пекина. Наконец, он может ударить по украинским производителям беспилотников, которые в значительной степени используют китайские комплектующие.

Китай не собирается в ближайшее время отказываться от России, и превращение досады на этот объективный факт в один из основополагающих принципов европейской политики на китайском направлении не поможет, даже если Брюссель продолжит критиковать Пекин с морализаторских позиций. Что же до поддержки Украины, то, помимо мер, согласованных на недавнем саммите НАТО, ЕС мог бы пустить в ход свои рычаги влияния, чтобы обеспечить Киеву бесперебойный доступ к китайским комплектующим для беспилотников, одновременно наладив работу по устранению этой решающей уязвимости, развивая местное производство вкупе с партнерством с США. Наконец, каналы коммуникации с Китаем по вопросу украинского конфликта должны оставаться открытыми, а прагматичное обсуждение должно продолжаться.

С начала российско-украинского конфликта в 2022 году редким светлым пятном в многосторонней дипломатии стала четкая позиция Пекина, который явственно дал понять Путину, что применение ядерного оружия на Украине будет иметь катастрофические последствия для России, в том числе в отношениях с Китаем. В случае очередной эскалации конфликта сотрудничество с Китаем может сыграть ключевую роль в сдерживании Кремля. Европа не должна упускать эту возможность.

Александр Габуев — директор Берлинского центра Карнеги** по изучению России и Евразии

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*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

** Организация, признанная нежелательной в России и выполняющая функцию иноагента