Войти
Lenta.ru

Авиадвигатель ПД-8 адаптируют к амфибии Бе-200

439
0
+1
Фото: Пресс-служба Минпромторга / РИА Новости
Фото: Пресс-служба Минпромторга / РИА Новости.

«Ростех»: Авиадвигатель ПД-8 адаптируют к самолету-амфибии Бе-200ЧС

Турбовентиляторный авиационный двигатель ПД-8, который уже проходит сертификационные испытания на пассажирском самолете SJ-100, адаптируют к самолету-амфибии Бе-200ЧС. Об этом сообщил «Ростех».

«Работы по адаптации двигателя ПД-8 для Бе-200, который производится в Таганроге предприятием Объединенной авиастроительной корпорации — Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом имени Г.М. Бериева, уже начались», — говорится в сообщении.

Летающая лодка Бе-200 совершила первый полет в 1998 году. Изначально самолеты получили газотурбинные авиадвигатели Д-436ТП. МЧС с 2003 года применяет Бе-200ЧС для тушения природных пожаров. Самолет способен за 15 секунд набрать 12 тонн воды в режиме глиссирования.

В июне министр промышленности и торговли России Антон Алиханов сообщил, что обновленный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А вызвал интерес на Ближнем Востоке и в Восточной Азии. Модернизированный Ил-76 получил новые двигатели и бортовое оборудование.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бе-200
Бе-200ЧС
Д-436
Д-436Т
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Компании
МЧС
ОАК
Ростех
ТАНТК им. Бериева
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.07 11:02
  • 9727
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.07 05:46
  • 0
Ответ на "Будущее американского истребителя шестого поколения F/A-XX остаётся под вопросом"
  • 25.07 04:09
  • 0
Ответ на "Крейсер "Адмирал Нахимов" может скоро войти в боевой состав ВМФ РФ"
  • 25.07 03:48
  • 0
Ответ на "Путин попросил доложить о создании атомной подлодки пятого поколения"
  • 25.07 03:35
  • 1
В России рассказали о создании транспортеров на шасси Lada
  • 25.07 03:21
  • 6
Не стесняясь комплексов: российский флот начал масштабные учения перед Днем ВМФ
  • 25.07 02:55
  • 0
Ответ на "БМПТ "Терминатор" может сменить название на российское"
  • 25.07 02:47
  • 1
Путин попросил доложить о создании атомной подлодки пятого поколения
  • 25.07 02:37
  • 1
Крейсер "Адмирал Нахимов" может скоро войти в боевой состав ВМФ РФ
  • 24.07 23:51
  • 1
БМПТ "Терминатор" может сменить название на российское
  • 24.07 15:19
  • 0
Совместному белорусско-российскому производству боевых дронов быть?
  • 24.07 10:13
  • 0
«Запад-2025» – готовность к диалогу
  • 24.07 01:30
  • 1
ВМС США испытали новую систему перезарядки ракетных установок непосредственно в море
  • 24.07 01:18
  • 1
Не менее 15 судов с военными грузами направят из США в Германию с июля по ноябрь
  • 23.07 21:16
  • 0
Ответ на "«Восточный щит»: заклятые соседи на пороге"