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Новые власти Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем продолжают рассматривать новые амбициозные оборонные планы, направленные ясно против кого.

В частности, для военных целей решили использовать тараканов-шпионов и минироботов с искусственным интеллектом. Тараканов оснастят специализированными миниатюрными рюкзаками для сбора данных в режиме реального времени с помощью камер.

Насекомыми-разведчиками специалисты смогут управлять дистанционно, чтобы собирать информацию о позициях противника.

Наши биороботы на основе живых насекомых оснащены нейростимуляторами, сенсорами и защищенными модулями связи ими можно управлять по-отдельности или использовать в автономных роях

- заявил гендиректор немецко-американской компании Swarm Biotactics Стефан Вильгельм.

Как отмечают эксперты, Германия, долгое время поддерживавшая относительно небольшой и осторожный оборонный сектор, защищенный после Второй мировой войны гарантиями безопасности США, теперь стремится играть центральную роль в перевооружении Европы.

Европа в этом году, впервые за десятилетия, тратит на приобретение оборонных технологий больше, чем США

- сказал соучредитель немецкой оборонной компании Helsing Гундберт Шерф.