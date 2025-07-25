Тараканы-шпионы и другие биороботы с ИИ: Германия готовится использовать «насекомых» для будущей войны

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Новые власти Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем продолжают рассматривать новые амбициозные оборонные планы, направленные ясно против кого.
В частности, для военных целей решили использовать тараканов-шпионов и минироботов с искусственным интеллектом. Тараканов оснастят специализированными миниатюрными рюкзаками для сбора данных в режиме реального времени с помощью камер.
Насекомыми-разведчиками специалисты смогут управлять дистанционно, чтобы собирать информацию о позициях противника.
- заявил гендиректор немецко-американской компании Swarm Biotactics Стефан Вильгельм.
Как отмечают эксперты, Германия, долгое время поддерживавшая относительно небольшой и осторожный оборонный сектор, защищенный после Второй мировой войны гарантиями безопасности США, теперь стремится играть центральную роль в перевооружении Европы.
- сказал соучредитель немецкой оборонной компании Helsing Гундберт Шерф.