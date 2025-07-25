В Индию доставлена первая партия ударных вертолетов AH-64E "Апач Гардиан"

ЦАМТО, 24 июля. Командованию СВ Индии 22 июля была передана первая партия новых ударных вертолетов AH-64E "Апач Гардиан" в рамках заключенного в феврале 2020 года контракта.

По информации индийских СМИ, три вертолета (с.н. IA7101, IA7102 иIA7103) были доставлены на авиабазу "Хиндон" (Индия) из США на борту самолета Ан-124-100 "Руслан" украинской авиакомпании "Авиалинии Антонова".

Поставка первой партии вертолетов реализована с задержкой на 15 месяцев по сравнению с первоначально согласованным графиком из-за сбоев в цепочке поставок. Предполагалось, что поставки AH-64E начнутся в 2024 году, но перебои с поставкой комплектующих вынудили перенести сроки, первоначально на декабрь 2024 года, а затем на середину 2025 года.

Вопрос сдвинулся с мертвой точки после состоявшегося в начале июля телефонного разговора министра обороны Индии Раджнатха Сингха с главой военного ведомства США Питом Хегсетом. В ходе переговоров последний заверил, что поставка первой партии будет произведена в течение ближайших недель и следующей – к ноябрю 2025 года.

Как предполагается, поставленные вертолеты будут применяться в составе 451-й авиационной эскадрильи Корпуса армейской авиации, размещенной на базе ВВС в Джодхпуре (шт.Раджастхан). В ближайшее время техника пройдет приемку и испытания, после чего будет передана в состав 451-й авиаэскадрильи для применения по назначению. Как сообщалось ранее, эскадрилья готова приступить к эксплуатации вертолетов "Апач" сразу после их доставки.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2015 года Минобороны Индии подписало первый контракт стоимостью 139,5 млрд. рупий (2,02 млрд. долл.) на поставку 22 вертолетов AH-64E(I) "Апач Гардиан" для ВВС Индии. Соглашение включало опцион на поставку 11 дополнительных машин. Вертолеты были переданы ВВС Индии в течение 2019-2020 гг.

В феврале 2020 года в ходе визита в Индию президента США Дональда Трампа Соединенные Штаты и Индия заключили новое соглашения на продажу военных вертолетов на сумму более 3 млрд. долл. Оно предусматривало поставку ВМС Индии 24 вертолетов MH-60R стоимостью 2,6 млрд. долл., а авиационному корпусу Сухопутных войск – шести AH-64E(I) "Апач Гардиан" на сумму около 800 млн. долл.

В январе 2023 года компания Boeing объявила, что ее индийский партнер Tata Boeing Aerospace Limited (TBAL) поставил для окончательной сборки первый фюзеляж для AH-64E СВ Индии. Он был изготовлен на предприятии в Хайдарабаде. Сборка первого вертолета AH-64E для поставки СВ Индии началась на предприятии Boeing в Меса (шт.Аризона) в августе 2023 года.

"Апач Гардиан" должны расширить возможности парка вертолетов Ми-25 и Ми-35 СВ Индии, количество которых превышает 20 ед., а в перспективе и заменить их.