В Минске состоялось первое заседание белорусско-таджикской межправкомиссии по ВТС

ЦАМТО, 24 июля. В Минске 22-23 июля состоялось первое заседание белорусско-таджикской межправкомиссии по ВТС под руководством председателя Госкомвоенпрома РБ Дмитрия Пантуса и министра промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабира.

В ходе заседания стороны рассмотрели ход исполнения действующих контрактов, вопросы технологического обмена и совместных разработок, а также определили перспективные направления дальнейшего сотрудничества и алгоритмы их реализации.

По итогам переговоров подписан протокол заседания, закрепляющий договоренности и дальнейшие шаги по развитию партнерства.

Этот диалог открывает новые возможности для укрепления партнерства между двумя странами в сфере военных технологий.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.