Бронежилет "Оберег" спас российского бойца от дронов

Ростех: бронежилет "Оберег. Про" защитил бойца ВСУ от атаки двух дронов

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Бронежилет "Оберег. Про" в зоне спецоперации защитил российского бойца, двигавшегося на "Ниве", от атаки двух украинских дронов, сообщил в четверг "Ростех".

"Оберег" защитил российского бойца от атаки сразу двух украинских дронов", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.

Также демонстрируются кадры с последствиями атаки украинских дронов. Они атаковали автомобиль "Нива", осуществлявший снабжение российских бойцов. У машины повреждены крыша и двигатель.

"При этом сидевший в машине герой жив - получил только легкие ранения рук ... За счет большой площади защиты он (бронежилет - ред.) "поймал" особо опасные осколки и защитил шею военнослужащего", - уточнили в госкорпорации.

В сообщении подчеркивается, что по статистике в подавляющем большинстве случаев бойцы в современных войнах получают именно осколочные ранения. Поэтому производители, входящие в контур госкорпорации, кроме качественной защиты от пуль добавляют в амуницию хорошие противоосколочные пакеты.

"Первый дрон ударил справа в капот машины. Мой напарник, который был за рулем, смог выскочить сразу, а у меня от взрыва заклинило дверь. Пришлось ее выбивать. В этот момент прилетел второй беспилотник в крышу. То есть я попал под удар сразу двух дронов", - приводит "Ростех" слова российского бойца.

"Оберег. Про", который производит тульский завод "Октава", комплектуется керамическими бронеплитами классов Бр4 и Бр5. Они выдерживает попадания мощных автоматных и винтовочных патронов, а плиты Бр5 способны даже остановить несколько выстрелов из пулемета.