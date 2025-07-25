Война в Европе, гибридные атаки во Франции… мрачный сценарий для французских вооруженных сил (Le Figaro, Франция)

В новой доктрине безопасности Франции предусматривается возможность вступления в конфликт с Россией до 2030 года, пишет Le Figaro. Поставлена цель создать "пригодную для ведения войны" армию. Читателям эта истерика уже надоела: народ пугают "русской грозой", как красной тряпкой, считают они.

Николя Баротт (Nicolas Barotte)

В опубликованном 13 июля Национальном стратегическом обзоре (доктрина страны в области обороны и безопасности. – Прим. ИноСМИ) предусматривается возможность вступления в конфликт с Россией до 2030 года.

Никто не стал ставить под сомнение эту гипотезу. Сценарий, предусматривающий российскую агрессию в отношении территории одного из европейских государств в среднесрочной перспективе, к 2030 году, был признан вероятным редакторами Национального стратегического обзора, опубликованного по итогам выступления главы государства, Эммануэля Макрона, 13 июля. "Был достигнут консенсус в отношении этого существенного [фактора] риска", – поясняет источник, знакомый с ситуацией. "С 2022 года Россия проявляла свой агрессивный настрой. Разведслужбы солидарны с таким анализом", – уточняют источники. В своих многочисленных выступлениях на протяжении многих лет Владимир Путин якобы "закладывал основу для военного вмешательства" в отношении Запада, как, например, заявил в начале июля в эфире телеканала LCI глава службы внешней разведки Франции Николя Лернер.

Европейцы единодушны в своей обеспокоенности. "Мы убеждены – и располагаем доказательствами, – что Украина (для Путина) – это лишь этап на пути к противостоянию с Западом", – утверждал в июне Бурно Каль, директор службы внешней разведки ФРГ.

Помимо военных, к этому должно быть готово и все общество в целом. Считается, что такая угроза серьезнее всего затронет вооруженные силы, однако и потребует очень многого от нации. Она намного важнее террористических угроз или операций в третьих государствах, которые, например, проводила Франция. Чтобы прийти к этому выводу, в ходе составления Национального стратегического обзора, в котором традиционно описываются все вызовы безопасности, с которыми в будущем столкнется страна, авторы прибегли к максимально широкой выработке: к сведению было принято мнение политических прослоек всех уровней, привлечены местные органы власти, а также эксперты.

Разногласия по существу оказались незначительными, пусть даже иногда касались места НАТО в общей структуре обороны. Однако они не повлияли на общее восприятие российской угрозы.

Сопутствующий риск

Если однажды разразится война с Россией, она будет вестись не в метрополии. Однако конфликт будет иметь последствия для национальной территории посредством накапливаемого Москвой годами арсенала. В Национальном стратегическом обзоре, подготовленном под контролем Генерального секретариата обороны и национальной безопасности, напрямую говорится: "в то же время", когда французскую армию отправят на защиту союзников, Франция станет "объектом массированных гибридных атак". В этом сопутствующем факторе кроется главный вызов, поскольку французская армия испытывает нехватку личного состава и оборудования. "Необходимо переосмыслить взаимосвязь между усилением французских вооруженных сил в условиях кризиса и потребностью в активизации защиты территорий", – подчеркивается в документе.

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В обзоре не перечислялись [потенциальные] места столкновений.Однако ими могут стать какая-нибудь из прибалтийских стран, граница Польши с Калининградской областью или даже Румыния или Молдавия. Последняя страна, не являющаяся государством — членом Европейского союза, также живет под угрозой российского экспансионизма.Как бы то ни было, армия должна быть готова к возможности перебросить свои силы на расстояния в тысячи километров. Начальник Генерального штаба Сухопутных войск генерал Шилль поставил перед собой цель создать"пригодную для ведения войны" дивизию, которую в 2027 году можно будет сформировать за 30 дней.

В ее распоряжении должно быть предоставлено все необходимое снаряжение и боеприпасы. Ей понадобится логистическая поддержка, которой сегодня не хватает, а в долгосрочной перспективе она потенциально должна опираться на пока что не готовую к этому отрасль. Эти силы, а также финансовые ресурсы не смогут быть поставлены на службу нации, в то время как при таком сценарии Россия, скорее всего, будет осуществлять усиленные гибридные атаки.

Кибер, дезинформация, саботаж

Инструменты известны: кибер, дезинформация,саботаж… Атакуя "стыла", посредством организации сбоев в цепочке поставок, цифрового паралича или даже средствами социальной или политической полемики, Россия может попытаться ослабить военную оборону Запада. "Жизненно важные для нации сети должны работать постоянно,– уточняется в Национальном стратегическом обзоре. – Критически важные поставки "должны быть "защищены", – призывают составители документа.

Вызывают беспокойство еще два театра противостояния: морское дно и экзоатмосферное пространство. На морском дне военно-морской флот России разработал способы борьбы, в частности, предусматривающие операции с кабелями, которые обеспечивают 95% потока связи. В космосе Россия ведет все более враждебные действия. Например, с 2017 года она вывела на орбиту более 17 спутников, которые выполняли операции по сближению с другими спутниками. Эта способность считается вызывающей беспокойство: она позволяет осуществлять шпионаж, создавать помехи или провоцировать столкновение. В 2023 году российский спутник "Луч 5X"совершил пять сближений на геостационарной орбите с западными спутниками: так, он проходил рядом с американским военным спутником связи WGS F2,несколько раз – с французскими спутниками Eutelsat, а также рядом с люксембургским спутником Astra а4.

Управление гибридными атаками террористического характера регулярно становится частью учений французской армии. В этих сценариях речь идет об активации агентов для совершения нападений. Координация между Генеральным штабом Вооруженных сил и силами внутренней безопасности при таком развитии событий будет иметь первостепенное значение. По просьбе министра внутренних дел Брюно Ретайо префекты были проинформированы о содержащихся в Национальном обзоре соображениях, затрагивающих положение дел в регионах. Составители документа также внимательно следят за ситуацией с заморскими территориями Франции.

К 2030 году французские вооруженные силы должны восстановить свою мощь. Параллельно внимание исполнительной власти сосредоточено на обеспечении подготовки нации. Важнейшими средствами защиты против информационных манипуляций или кибератак считаются образование и формирование "устойчивости". С 2022 года правительство располагает "стратегией", которая использовалась для приобщения к совместной культуре общин и избранных должностных лиц. В случае наступления кризиса необходимо будет обеспечить непрерывность ведения дел в критически важных секторах. Стратегия также предусматривает создание специализированной системы оповещения. В ближайшие месяцы планируется распространить руководство, призванное научить население правильным рефлексам. Кроме того, армия обзавелась системой оповещения, а также были разработаны "этапы обороны", в более общем виде получившие обозначение "стадия", которые должны помогать определить уровень угрозы по шкале от 1 до 5. Сегодня Франция находится на минимальной "стадии".

Комментарии читателей Le Figaro

Des faits

Нужно хорошенько попытаться, чтобы оправдать поддержку Украины… хотя это было абсолютной ошибкой…

Datura

Пока на нашей территории множатся уже существующие конфликты, это издание предсказывает будущие новые противостояния, которые, впрочем, пока не существуют даже в теории…

Michel Trophimovitch

Близятся выборы! Макрон и его генерал Лиж, не откладывая в долгий ящик, попытались навести страха на французов!

Celtique

Перед нами размахивают, как красной тряпкой, угрозой русских, чтобы попытаться заставить нас забыть внутренний хаос, царящий в наших городах и даже деревнях. Нас и правда держат за полных идиотов.