Госдеп США одобрил возможную поставку Украине запчастей и оборудования для ремонта БМП Bradley и ЗРК HAWK Phase III

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Украина получит от американцев оборудование и запчасти для ремонта боевых машин пехоты Bradley, а также систем ПВО HAWK Phase III. Госдеп США одобрил возможную сделку по поставке запрашиваемого оборудования на сумму 322 млн долларов. Об этом говорится в заявлении Пентагона.

Киев запросил у США запчасти и комплектующие для ремонта БМП Bradley и ЗРК HAWK Phase III, а также услуги по ремонту и обслуживанию вышеперечисленной техники, включающие в себя техническую помощь, обучение специалистов, логистику и т.д. Госдеп рассмотрел заявку и принял решение ее одобрить, о чем уже уведомил Конгресс США. Общая стоимость сделки составляет 322 млн долларов, из них 150 млн уйдет на БМП Bradley и 172 млн на ЗРК HAWK Phase III. Кто будет оплачивать, пока неясно, скорей всего, снова Европа.

Возможная сделка не предусматривает поставку самих боевых машин пехоты или ракет к ЗРК, в нее входят только запчасти и услуги. Как заявили в Агентстве по оборонному сотрудничеству (DSCA), она направлена на расширение возможностей Украины по обслуживанию уже полученных американских вооружений.

Реализация обеих сделок поддержит цели внешней политики и интересы национальной безопасности США, улучшив способность Украины обеспечивать свою оборону.

— говорится в заявлении Пентагона.

По срокам данных нет, но, учитывая более ранние сделки такого рода, запчасти и все остальное окажется на Украине уже в ближайшее время. Возможно, что со складов в Европе.