Подразделения ТОФ в рамках учений ВМФ отработали оборону пунктов базирования

Для подавления каналов управления военнослужащие широко применяли средства РЭБ, рассказали в пресс-службе флота

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Противодиверсионные подразделения Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали задачи обороны пунктов базирования в рамках оперативных учений Военно-морского флота "Июльский шторм". Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"В Приморском и Камчатском краях в рамках начавшегося накануне оперативного учения ВМФ России "Июльский шторм" проведены противодиверсионные учения по охране и обороне основных пунктов базирования кораблей Тихоокеанского флота", - информировали в пресс-службе.

Там уточнили, что военнослужащие подразделений противодиверсионных сил и средств на катерах "Грачонок" во взаимодействии с катерами пограничников вышли на маршруты патрулирования в назначенных прибрежных районах, где провели практические тренировки по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Для подавления каналов управления военнослужащими широко применялись средства радиоэлектронной борьбы.

На флоте рассказали, что вблизи Владивостока (на входе в пролив Босфор Восточный) дозорные катера своевременно обнаружили безэкипажный катер условного противника, движущийся в направлении Русского моста. С аэродромов были подняты вертолеты Ми-8 и Ка-27ПС с группами антитеррора, которые огнем из стрелкового оружия обездвижили безэкипажный катер. При этом с борта одного из кораблей в воздух были подняты несколько ударных FPV-дронов. Имеющие боевой опыт операторы беспилотников точно поразили катер условного противника.

В период с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей проводится оперативное учение ВМФ "Июльский шторм" с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

К учениям привлечены более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тыс. военнослужащих.