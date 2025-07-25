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Вестник Мордовии

Легендарный советский Т-62 изменили до неузнаваемости, превратив в БМПТ-62

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Разработанные в самом начале 60-х годов и ставшие легендарными благодаря участию во множестве военных конфликтов Т-62 по- прежнему в строю. Модернизированные версии сражаются с украинскими неонацистами в ходе выполнения задач специальной военной операции.

Служат они и в вооруженных силах других государств. Например, в сухопутных войсках Алжира до сих пор числится около трех сотен единиц "шестьдесят вторых". При этом часть машин начали переделывать в технику несколько иного предназначения. Так, на начало текущего года, по данным иностранных справочников, в войска поступили 13 так называемых БМПТ-62 - такие машины предназначены для оказания огневой поддержки танковым подразделениям.

Башни со 115-мм пушками 2А20 "Молот" (У-5ТС) на них заменили на боевые модули "Бережок" (Б05Я01), аналогичные используются на БМП-2М.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Они вооружены 30-мм скорострельными пушками 2А42, 30-мм автоматическими гранатометами АГ-30 и 7,62-мм пулеметами ПКТМ. Для борьбы с тяжелой бронетехникой вроде М1А1 американского производства могут быть применены дальнобойные противотанковые управляемые ракеты "Корнет" с мощными тандемными боевыми частями.

Судя по появившимся в социальным сетям фотографиям, в настоящее время к уже имеющимся образцам добавлены еще не менее двух десятков штук, а, вероятно, даже больше.

Роман Катков

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  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
США
Продукция
2А42
M1 Abrams
БМП-2
БМП-2М
БМПТ Рамка-99
ПКТМ
Т-62
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