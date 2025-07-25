Швейцария закупает немецкие зенитные ракетные комплексы IRIS-T SLM

Швейцарское оборонное закупочное ведомство Аrmasuisse 22 июля 2025 года сообщило о заключении контракта на закупку для швейцарских вооруженных сил пяти немецких зенитных ракетных комплексов средней дальности IRIS-T SLM. Контракт стоимостью около 500 млн швейцарских франков (631 млн долл) был заключен по доверенности Аrmasuisse германским федеральным оборонным закупочным ведомством Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) с производителем этих комплексов германской компанией Diehl Defence GmbH & Co. KG. Таким образом, закупка ЗРК IRIS-T SLM для Швейцарии будет осуществлена через немецкие закупочные процедуры с одном пакете с комплексами этого типа, закупаемыми для германского Бундесвера (который заказал шесть этих ЗРК с опционом еще на два).

Элементы зенитного ракетного комплекса средней дальности IRIS-T SLM производства германской компании Diehl Defence GmbH & Co. KG (с) Аrmasuisse

Приобретение ЗРК IRIS-T SLM осуществляется Швейцарией в рамках тендера по программе Bodluv MR, идущей с 2019 года, и в соответствии с европейской инициативой Sky Shield Initiative по созданию объединенной системы ПВО, к которой Швейцария присоединилась в ноябре 2024 года. Швейцария приобретает ЗРК IRIS-T SLM в исполнении с РЛС обнаружения и целеуказания Hensoldt TRML-4D, которая прошла испытания в Швейцарии в марте-апреле 2025 года.

Всего на программу закупки ЗРК IRIS-T SLM выделено 660 млн франков (833 млн долл), плюс 10 млн франков выделено на отдельные НИОКР по проекту. При этом неясно количество закупаемых зенитных ракет, которое, видимо, невелико. По условиям контракта, Швейцария должна получить первый комплект ЗРК в конце 2028 года, а остальные - в 2029-2031 годах.

Разработанный Diehl Defense при финансировании германского министерства обороны по контракту 2007 года, ЗРК IRIS-T SLM использует специально разработанную зенитную управляемую ракету с дальностью до 40 км и досягаемостью по высоте до 20 км, оснащенную инфракрасной головкой самонаведения выпускаемой Diehl Defense управляемой ракеты IRIS-T класса "воздух-воздух" малой дальности. Ракета комплекса IRIS-T SLM использует дополнительное радиокомандное наведение (в сочетании с инерциально-спутниковой коррекцией) на основном участке траектории с захватом цели инфракрасной ГСН типа IIR на конечном участке. Масса ракеты с транспортно-пусковым контейнером составляет 280 кг. В состав комплекса входят командный пункт TOC (Tactical Operations Centre), подвижная РЛС обнаружения и целеуказания Saab Giraffe 4A или Hensoldt TRML-4D с АФАР и три подвижные вертикальные пусковые установки по восемь ракет на каждой. Все элементы комплекса выполняются на шасси военных автомобилей Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) HX (8x8).

Швейцария стала 12-м известным заказчиком ЗРК IRIS-T SLM. Сообщается, что, с учетом швейцарского контракта, портфель твердых заказов на данный комплекс у Diehl Defence достиг 43 единиц.